Ожоги первой и второй степени: в челябинском детсаду няня облила ребенка кипятком

В Челябинске четырехлетнюю воспитанницу детского сада госпитализировали после того, как на нее вылили горячий чай. Мать пострадавшей рассказала kp.ru, что малышка получила ожоги.

Инцидент произошел 17 ноября. Сотрудники учреждения готовились к завтраку, а дети бегали и играли. Няня несла поднос с горячим чаем, который она уронила во время столкновения с ребенком.

«Дочь утверждает, что воспитатель была где-то внизу, а они бесились в группе. Нянечка проходила с кипятком и столкнулась с Софией. Она получила ожоги первой и второй степени от шеи и до низа живота, еще бедро обожгло», — рассказала мать девочки.

Воспитатель срочно позвонила родителям и вызвала скорую помощь. Пострадавшую увезли в ожоговый центр. В детсаду не стали комментировать инцидент, а в комитете по делам образования города уточнили, что проводится расследование. После того как будет завершена проверка, виновных лиц привлекут к ответственности.

Ранее мы писали, как воспитательница в ответ на мат залила мыло в рот четырехлетнему мальчику. Он нажаловался родителям, что женщина «налила ему полный рот мыла». Взрослые обратились в полицию.