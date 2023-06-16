Рекорд по поцелуям планируют установить на порно вечеринке в Перми

17 июня в Перми пройдет порно вечеринка в стиле Голливуда. В программе фестиваля шоу с артистами и музыкантами, мастер-класс от БДСМ-мастеров и конкурс на самый долгий поцелуй.

Об этом сообщает Ura.ru.

Организаторы позаботились о том, чтобы гости не скучали всю ночь. Чайная церемония, сладости, салют и поцелуйный бар, где устроят конкурс на самый долгий поцелуй, за который обещают приз.

Также гостей ждет фуршет и танцы. Посетить мероприятие можно по предварительной регистрации, оплатив входной билет.

Секс‑вечеринки или kinky party — это встречи с музыкой и шоу‑программой, участники которых могут заниматься сексом. Последнее, кстати, необязательно: всё происходит исключительно добровольно. Многие приходят просто посмотреть или насладиться атмосферой, ведь почти у каждой вечеринки есть тема. Посетители наряжаются в костюмы, а для полной анонимности гостям предлагают маски на входе. Средний возраст посетителей 25-40 лет. Основное преимущество таких вечеринок в том, что каждый может свободно и безопасно реализовать все свои фантазии и не бояться осуждения со стороны. Также такие вечеринки способствуют укреплению связи в паре — если вы переживаете кризис в интимной сфере — это отличный способ разнообразить секс.

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