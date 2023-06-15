«Хаос, напоминавший фильм ужасов»: как прошел первый чемпионат по сексу в Швейцарии

Бразильская порномодель Сельва Лапьедра сравнила с «фильмом ужасов» чемпионат по сексу в Швейцарии. Девушка планировала принимать в нем участие, однако проблемы с организацией были слишком велики.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на elplural.com.

Первый чемпионат Европы по сексу превратился «в хаос, все больше напоминавший фильм ужасов». Так о нем отозвалась Лапьедра.

Судьи не посетили мероприятие, а площадка, которая была для зрителей платной, работала со сбоями, поскольку сайт часто зависал от количества подписчиков. Более того, одна из участниц чемпионата была так возмущена, что чуть не устроила драку.

Напомним, о проведении турнира стало известно в конце весны этого года. Организатор чемпионата Драган Братич, ранее судимый за налоговые махинации, заявил, что секс в Швейцарии признан новым видом спорта, однако впоследствии эта информация была опровергнута.

Ранее мы писали о выводах ученых из Канады: они выяснили, что запланированный секс приятнее спонтанного, ведь похож на долгожданный отпуск, к которому готовишься с радостью.