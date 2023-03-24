Редкая аномалия: в Туле у женщины выявили маточную и внематочную беременности одновременно
Врачи в Туле выявили у 34-летней женщины две беременности одновременно и сохранили одну.
Фото: Freepik
В Туле у 34-летней женщины оплодотворились сразу две яйцеклетки. В результате образовались маточная и внематочная беременности.
Редкую аномалию обнаружили в феврале, когда женщина попала в больницу. Она жаловалась на тошноту и тянущие боли.
При исследовании у нее заметили гетеротопическую беременность: при ней одна яйцеклетка попадает в матку, другая развивается вне ее.
В пресс-службе Минздрава Тульской области сообщили РЕН ТВ, что такой диагноз встречается в одном случае из 30 тысяч беременностей.
В тот же день россиянку прооперировали – врачи сохранили жизнь малышу, которому в тот момент было пять недель. Через неделю женщину выписали.
Ранее мы писали о пяти ошибках при планировании беременности.