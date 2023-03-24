Редкая аномалия: в Туле у женщины выявили маточную и внематочную беременности одновременно

В Туле у 34-летней женщины оплодотворились сразу две яйцеклетки. В результате образовались маточная и внематочная беременности.

Редкую аномалию обнаружили в феврале, когда женщина попала в больницу. Она жаловалась на тошноту и тянущие боли.

При исследовании у нее заметили гетеротопическую беременность: при ней одна яйцеклетка попадает в матку, другая развивается вне ее.

В пресс-службе Минздрава Тульской области сообщили РЕН ТВ, что такой диагноз встречается в одном случае из 30 тысяч беременностей.

В тот же день россиянку прооперировали – врачи сохранили жизнь малышу, которому в тот момент было пять недель. Через неделю женщину выписали.

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