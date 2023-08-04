Распух и почернел: байкер сломал половой орган, врезавшись в дерево

В Великобритании 32-летний байкер сломал половой орган, врезавшись на мотоцикле в дерево. Произошло это во время одной из мотогонок, в которых он регулярно принимал участие. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, британец по имени Джош Коулз, как и обычно, согласился на заезд, и ничего не предвещало беды. Но в один момент во время него он случайно свернул с колеи и не смог вовремя затормозить до встречи с деревом. К несчастью для мужчины, оттуда торчал колышек, который и воткнулся ему в гениталии.

Джош вспоминал, что испытывал в тот миг страшную боль. Он мог только лежать на земле и ждать, когда ему окажут помощь. Следящие за соревнованием медики, увидев произошедшее, поспешили к пострадавшему на помощь и увидели, разрезав штаны, что половой орган Коулза распух и начал чернеть. Но, несмотря на это, мотоциклист все-таки завершил заезд и доехал до финиша.

Уже после гонки вечером Джош понял, что лучше ему не становится. Тогда он обратился в клинику, где ему и сообщили, что у него перелом. Из-за травмы мужчина не только терпел боль, но и затруднялся ходить в туалет, а также испытывал проблемы с эрекцией.

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