Ради победы в конкурсах красоты: мать колола 8-летней дочери ботокс, пока ее не лишили родительских прав

В США мать колола восьмилетней дочери ботокс ради победы в конкурсах красоты. Болезненные косметологические процедуры делались раз в три-четыре месяца.

Отец девочки ушел из жизни, когда ей было 4 года. 34-летняя мать в какой-то момент разглядела в дочери будущую суперзвезду и решила, что ботокс поможет ей в этом. Остановить женщину было некому.

В эфире утреннего шоу она призналась, что делает уколы красоты для избавления девочки от морщин на лице. Также ребенку проводили депиляцию воском, чтобы волосы на ногах не росли.

Девочка признавалась, что уколы болезненны, но со временем она привыкла и стала меньше плакать от инъекций.

После эфира жители Сан-Франциско начали звонить на горячую линию по вопросам жестокого обращения с детьми. В итоге ребенка забрали службы защиты детей. Женщину лишили родительских прав, а после этого девочку передали родственникам, пишет kp.ru.

Спустя время журналисты хотели проверить, соблюдается ли решение властей, но девочка пропала. Прошло более 10 лет, а о ней по-прежнему ничего не известно.

Ранее врач рассказала об опасности ботокса и внесла его в антитоп женских бьюти-процедур.