Никакого татуажа: терапевт назвала самые опасные женские процедуры

Терапевт Оксана Пивоварова перечислила четыре популярные женские процедуры, которые могут вызвать от аллергии до раковых опухолей.

Об этом сообщает Life.ru.

На первом месте в анти-топе оказался перманентный макияж, который наносят иглой. Помимо риска инфицирования, еще одну опасность представляет красящий пигмент, в составе которого зачастую бывают консервирующие вещества.

Второе место Пивоварова отдала инъекциям ботокса, которые также могут вызывать аллергические реакции.

Далее врач рассказала про вред пластики груди, вызывающей нагноения и опухоли. Более того, данная процедура ставит под сомнение возможность дальнейшего вскармливания детей.

Также среди процедур оказала липосакция, которая может привести к нарушению обмена веществ и воспалениям.

Пивоварова предупредила женщин, чтобы они были осторожны при выборе процедуры и врача-косметолога.

Для сохранения молодости кожи многие специалисты советуют соблюдение диеты, регулярные занятия спортом и минимизацию стрессов. Данные рекомендации, конечно, дадут менее заметный и медленный результат, но не подвергнут женский организм никаким опасностям.

Напомним, специалисты выяснили, что утренний кофе вреден для диеты. Он провоцирует старение кожи и атерослероз.