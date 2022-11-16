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16:35, 16 ноября 2022
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Рабочий убил коллегу, вставив в зад шланг ради забавы

Рабочий убил коллегу, вставив в зад шланг ради забавы

Рабочий в Индии вставил в коллегу шланг компрессора, включил аппарат и убил его. Мужчина таким способом хотел подшутить.

Трагедия произошла в штате Уттар-Прадеш. 47-летний сотрудник предприятия вставил шланг товарищу в задний проход и направил сильную струю воздуха.

Коллега погиб на месте. Вскрытие установило, что смерть наступила в результате повреждения внутренних органов из-за поступления в брюшную полость воздуха.

Погибший был единственным работающим в семье. Его родственники подали заявление в полицию.

Виновника гибели будут судить по статье о непредумышленном убийстве. Ведется расследование.

Ранее гастроэнтеролог объяснила, стоит ли бояться глотать «шланг» эндоскопа на ФГДС.

Источник фото:Freestocks.org
Источник:The Times of India
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#шутка
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#убийство
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