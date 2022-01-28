Стоит ли бояться глотать «шланг» эндоскопа и какая есть альтернатива — объясняет гастроэнтеролог

ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) — эндоскопический метод исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки), который позволяет увидеть патологию этих органов даже на ранней стадии и при необходимости произвести биопсию тканей. Процедура занимает от 2-10 минут, максимум до 30 минут, в зависимости от сложности случая и диагностических задач. Она безболезненна и достаточно эффективна. Однако во время проведения могут наблюдаться неприятные ощущения в виде позывов на рвоту, усиливающиеся страхом. В связи с чем требуется настрой, доверие и четкое исполнение команд врача или медсестры. Проведение процедуры возможно с использованием седации (медикаментозный сон), тогда исключаются все неприятные ощущения, но такую возможность следует обсудить с врачом.

Зачем именно делают гастроскопию

Это важное обследование не нанесет вреда здоровью. Его можно повторять до 3 раз в год при контроле эффективности лечения или с диагностической целью в сомнительных случаях.

После процедуры никаких неприятных ощущений нет, только в редких случаях возможен дискомфорт в горле.

Необходимость ЭФГДС возникает при наличии отдельных повторяющихся жалоб либо их сочетании, а именно частой изжоги, дискомфорта при глотании, боли после еды либо натощак, анемии, потери аппетита, тошноты или повторяющейся рвоты, похудения при адекватном питании, перед некоторыми операциями. Также целесообразно ее проведение в возрасте старше 40 лет в отсутствии жалоб в качестве профилактического осмотра с целью раннего выявления онкопатологии, особенно при отягощенном семейном анамнезе (наличие рака желудка у близких родственников).

ЭФГДС способна выявить такие патологии, как язву желудка и двенадцатиперстной кишки; эрозии в этих же органах и пищевода, гастрит, дуоденит, эзофагит, рефлюксы, доброкачественные и злокачественные образования.

Во время процедуры пациент в горизонтальном положении лежит на левом боку, согнув ноги в коленях, при спокойном растянутом дыхании, без глотательных движений, следуя командам, вставляется пластмассовый загубник и через него аккуратно вводится трубка эндоскопа. Для снижения рвотного рефлекса слизистая ротоглотки предварительно орошается лидокаином при отсутствии на него аллергии, дышать можно через нос и рот. Через эндоскоп подается воздух, чтобы расправить складки в желудке и качественно все просмотреть, из-за чего может быть ощущение небольшого распирания в области желудка и отрыжка воздухом.