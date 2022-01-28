Стоит ли бояться глотать «шланг» эндоскопа и какая есть альтернатива — объясняет гастроэнтеролог
Инна Викторовна Заикина
врач-гастроэнтеролог, к. м. н., старший научный сотрудник Саратовский МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) — эндоскопический метод исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки), который позволяет увидеть патологию этих органов даже на ранней стадии и при необходимости произвести биопсию тканей. Процедура занимает от 2-10 минут, максимум до 30 минут, в зависимости от сложности случая и диагностических задач. Она безболезненна и достаточно эффективна. Однако во время проведения могут наблюдаться неприятные ощущения в виде позывов на рвоту, усиливающиеся страхом. В связи с чем требуется настрой, доверие и четкое исполнение команд врача или медсестры. Проведение процедуры возможно с использованием седации (медикаментозный сон), тогда исключаются все неприятные ощущения, но такую возможность следует обсудить с врачом.
Зачем именно делают гастроскопию
Это важное обследование не нанесет вреда здоровью. Его можно повторять до 3 раз в год при контроле эффективности лечения или с диагностической целью в сомнительных случаях.
После процедуры никаких неприятных ощущений нет, только в редких случаях возможен дискомфорт в горле.
Необходимость ЭФГДС возникает при наличии отдельных повторяющихся жалоб либо их сочетании, а именно частой изжоги, дискомфорта при глотании, боли после еды либо натощак, анемии, потери аппетита, тошноты или повторяющейся рвоты, похудения при адекватном питании, перед некоторыми операциями. Также целесообразно ее проведение в возрасте старше 40 лет в отсутствии жалоб в качестве профилактического осмотра с целью раннего выявления онкопатологии, особенно при отягощенном семейном анамнезе (наличие рака желудка у близких родственников).
ЭФГДС способна выявить такие патологии, как язву желудка и двенадцатиперстной кишки; эрозии в этих же органах и пищевода, гастрит, дуоденит, эзофагит, рефлюксы, доброкачественные и злокачественные образования.
Во время процедуры пациент в горизонтальном положении лежит на левом боку, согнув ноги в коленях, при спокойном растянутом дыхании, без глотательных движений, следуя командам, вставляется пластмассовый загубник и через него аккуратно вводится трубка эндоскопа. Для снижения рвотного рефлекса слизистая ротоглотки предварительно орошается лидокаином при отсутствии на него аллергии, дышать можно через нос и рот. Через эндоскоп подается воздух, чтобы расправить складки в желудке и качественно все просмотреть, из-за чего может быть ощущение небольшого распирания в области желудка и отрыжка воздухом.
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Как готовиться к гастроскопии
Для более качественного проведения ЭФГДС необходимо соблюсти следующие правила:
Настроиться морально — это важно.
Исключить из рациона за 2 дня тяжелые продукты, повышающие газообразование и образование шлаков (жирное красное мясо, копчености, алкогольные и газированные сладкие напитки, крепкий чай и кофе, фастфуд, шоколад, острую еду, хлеб, бобовые, грибы, орехи, сырые овощи и фрукты, сладости).
Можно употреблять мясо птицы, нежирную рыбу, гречку, рис, яйца, нежирные кисломолочные продукты, тушеные овощи, легкие супы.
Последний прием пищи — за 10-12 часов до процедуры, накануне легкий ужин за 3-4 часа до сна.
Перед ЭФГДС воду пить можно, последний прием воды — до 2 часов до процедуры.
Не курить с вечера.
Перед процедурой лекарства не принимать.
Жевательную резинку не жевать.
Зубы не чистить.
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Когда процедуру придется отложить
При насморке и других проявлениях ОРВИ (кашель, чихание, температура, першение в горле) процедуру отложить до выздоровления.
Игнорировать подготовку не следует, иначе результат может оказаться неверным.
Правила подготовки к процедуре с седацией те же, но, возможно, врач порекомендует сдать клинический анализ крови, отменить препараты железа и нестероидные противовоспалительные препараты.
Необходимо взять с собой направление от врача (если вы не сами инициировали это обследование), где могут быть поставлены диагностические задачи перед эндоскопистом, а также результаты других медицинских обследований, если есть (УЗИ органов брюшной полости, анализы крови). Перед процедурой врач-эндоскопист проведет беседу, позволяющую ему понять поставленную перед ним задачу, объяснит, как себя вести во время процедуры. Необходимо предупредить врача об аллергических реакциях, затрудненном носовом дыхании, хронических заболеваниях, судорожном синдроме.
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Альтернатива гастроскопии
После процедуры рекомендуется воздержаться от еды еще 30 мин как минимум и в этот день остаться на легкой пище.
К альтернативному и дополняющему методу для обследования желудочно-кишечного тракта на сегодняшний день можно отнести неинвазивный и наиболее комфортный метод капсульной эндоскопии, но это достаточно дорогостоящий метод как для клиники, так и для пациента и затратный по времени в сравнении с ЭФГДС. Его суть заключается в проглатывании специальной капсулы с камерой, с помощью которой делаются снимки с разных отделов, а затем полученная информация анализируется. Требует нахождения в дневном стационаре в течение 10-12 часов.
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