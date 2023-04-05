Рабочий канализации обратился в больницу из-за ползающих под кожей червей

В больницу Мадрида обратился 64-летний испанец с жалобами на сильный зуб и диарею. После обследования медики выявили у него паразитную инфекцию «Strongyloides stercoralis», из-за которой у него под кожей поселились черви.

Сообщается, что мужчина является работником канализации и симптомы начали проявляться как раз после очередного трудового дня. Обычно подобное заболевание проходит бессимптомно, но у него оказался тяжелый случай. По мнению врачей, заражению поспособствовала специфика профессии пациента.

Червей, ползающих под кожей испанца, можно было увидеть невооруженным взглядом. Они уже начинали активно размножаться, поэтому ему была срочно назначена гормональная терапия, которая должна была восстановить его иммунную систему и предотвратить дальнейшее распространение паразитов по организму. К счастью, лечение прошло успешно.

Отметим, что не всегда врачам удается помочь пациентам с подобной инфекцией. Если человек обратился слишком поздно в больницу за помощью, то у него под кожей скапливается уже аномальное количество червей. Это приводит к сепсису, отказу органов, а также смерти.

Ранее в Австралии обычное высмаркивание закончилось для мужчины инвалидностью. Его разбил паралич.