Австралиец неудачно высморкался и оказался прикован к постели: разбил паралич

В Австралии, городе Сидней, попытка высморкаться закончилась для мужчины инвалидностью. Уже больше года он прикован к постели, и улучшений в его состоянии не предвидится. Сам он об этом говорить не хочет, но его супруга Кирсти Броннер рассказала, что же все-таки произошло.

По словам женщины, в январе 2022 года ее муж отправился в ванную комнату, чтобы прочистить нос, а через пару минут она услышала некий громкий хлопок. Испугавшись, что что-то могло произойти плохое, она пошла проверить мужчину и увидела его лежащим на полу без сознания.

Австралийка не находила себе места. Она вызвала бригаду скорой помощи, и уже в больнице выяснилось, что ее супруг парализован. Оказалось, что, высмаркиваясь, он сильно ударился шеей о скамейку в ванной, и это вызвало повреждение спинного мозга.

Около шести часов медики спасали жизнь мужчине, но в итоге он так и остался обездвижен. Полгода он проходил реабилитацию, однако добиться удалось немного. Он по-прежнему лежит и не может стоять. Более того, по прогнозам врачей, это исправить уже не получится – слишком серьезная травма.

Кирсти не сдается и делает все, чтобы помочь мужу восстановиться. Сейчас она вспоминает, как в день трагедии мужчина сказал ей, что чувствует приближение «чего-то плохого». Теперь она не может воспринимать эти слова спокойно, так как они стали пророческими.

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