Пьяный мужчина устроил поход по барам и потерял мертвого отца

В Великобритании 39-летний музыкант Стэн Блейд потерял прах отца во время похода по барам. Отмечается, что он ненадолго приехал в родной город, чтобы навестить семью и друзей, вот только он не ожидал, что его поездка закончится весьма необычным образом.

Мужчина признался, что идея взять в развлекательные заведения урну с прахом пришла к нему не просто так. При жизни его папа был довольно веселым человеком с неподражаемым чувством юмора, поэтому его сыну захотелось сделать что-то, чтобы отдать ему дань памяти, пока он дома. К слову, скончался отец Стэна 12 лет из-за последствий злоупотребления алкоголем.

Мачеха Блейда была категорически против этой задумки, но никто ее слушать не стал. Мужчина намеревался отправиться на набережную, аттракционы, съесть мороженое – в общем ничего криминального. Но планы изменились, как только он встретил своих старых друзей. Они предложили пойти выпить, и с этого начался их поход по барам.

В течение девяти часов Стэн употреблял алкоголь и менял заведения. За полночь он вернулся домой и вдруг осознал, что в его руке нет пакета с прахом отца. Мачеха Блейда была в ярости, когда узнала о случившемся. Она кричала, что хранила урну 12 лет, а лишилась ее из-за блогера, пожелавшего снять забавное видео для TIkTok.

Мужчина пытался отыскать мертвого отца, но ничего не вышло. Ни в одном пабе пакет никто не видел. В последний раз Стэн видел его в парке аттракционов, но и там его уже не оказалось. В социальных сетях он выставил видеообращение, в котором попросил подписчиков помочь ему найти прах. Но если это не поможет, он планирует написать заявление в полицию.

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