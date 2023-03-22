В Печатниках женщина выгуливала ребенка на поводке

В одном из районов Москвы на камеру очевидца попала странная сцена. В очереди в сетевой супермаркет у касс стоят двое детей и их мама. На младшего ребенка надет самодельный поводок из толстой веревки: мать повязала его вокруг тела малыша самозатягивающейся петлей.

На кадрах видео, доступного Telegram-каналу «Москва на максималках», видно, что ребенок ведет себя достаточно спокойно и никуда сбежать не пытается. Мирно реагируют на происходящее и другие покупатели в очереди.

Иронизируя над ситуацией, администраторы канала подписали изображение: «Когда с детства на коротком поводке».

Подписчики, в свою очередь, отреагировали преимущественно возмущенными комментариями.