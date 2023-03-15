Пьяная пенсионерка легла в чужую постель и умерла под 133-килограммовым незнакомцем

В Великобритании 71-летняя пенсионерка скончалась из-за случайной ошибки. Она перепутала чужой номер со своим и за это поплатилась жизнью.

Маргарет Барнс приехала в город Бармут ради встречи с друзьями и остановилась в одной из гостиниц. Заселившись в номер, женщина отправилась отдыхать с приятелями в кафе-мороженое, но приобрела также бутылку джина. Выпив и хорошо проведя время, пенсионерка вернулась обратно в свой пансионат и легла спать. Вот только по случайности она перепутала номера и уснула в чужой кровати.

Очнулась она, когда в комнату вошел 46-летний мужчина вместе со своей возлюбленной. Они приняли Маргарет за воровку и стали выгонять ее из номера. Пожилая женщина пыталась все объяснить, но слушать ее никто не желал. Разгневанный постоялец гостиницы схватил Барнс за лодыжки и спустил ее с лестницы. Уже на улице он еще и наступил на пенсионерку, а вес у него был немаленький – 133 килограмма, в то время как у Маргарет всего 47 килограммов.

Барнс получила критические травмы, которые встречаются у людей после жестких ДТП. И они оказались несовместимы с жизнью. Поняв, что женщина умирает, мужчина попытался ее реанимировать, но уже было поздно.

После произошедшего напавшему на Маргарет были предъявлены обвинения, при этом он продолжает все отрицать. Суд считает, что он не смог совладать с гневом, что и привело к смерти пенсионерки. Однако мужчина заявляет, что Барнс была не беспомощна и отвечала ему. Разбирательство все еще продолжается.

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