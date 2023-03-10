Невероятная история: в Москве школьница спасла жизнь сверстнику, ударив его ножом в спину

В мужском туалете одной из московских школ произошла удивительная история: школьница ударила приятеля в спину ножом и этим действием «помогла» врачам найти опухоль на ранней стадии. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

После удара ножом в спину пострадавшего парня привезли в больницу и сделали МРТ. На снимках врачи заметили на одной из хрящевых прослоек в позвоночнике опухоль.

Медики отмечают, что парню повезло, что опухоль удалось обнаружить на ранней стадии. По стечению обстоятельств в этой ситуации помог как раз удар ножом в спину.

Отмечается, что родители пострадавшего были в шоке от такого поворота событий и не стали предъявлять претензий девочке. Более того, добавляется, что ребята снова находятся в дружеских отношениях.

На данный момент мать школьника консультируется с разными врачами, чтобы принять решение об операции.

Напомним, что удар ножом произошел по причине ссоры. По словам учеников, подростки в мужском туалете курили вейпы. Сверстники предполагают, что девочка могла так поступить из-за постоянных приставаний со стороны парня: якобы сначала они поругались, а потом начались оскорбления, и произошел тот самый удар ножом.

После инцидента школьницей заинтересовалась психиатрическая бригада.

Ранее мы писали о драке в школе в Новокосине. Обидчик с друзьями пять лет изводил учеников и даже учителей. Пострадавшего доставили в реанимацию с переломом свода черепа и сотрясением головного мозга. Его мать пытается добиваться справедливого наказания для виновника. Также она занялась переводом мальчика в другую школу.