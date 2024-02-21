Профессор Гаврилова раскрыла предполагаемый диагноз Джо Байдена

Профессор Гаврилова допустила, что Джо Байден может страдать деменцией. Об этом сообщает телеканал «360».

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова рассказала, что поставить точный диагноз президенту США Джо Байдену без осмотра довольно тяжело. Однако она заметила, что у Байдена наблюдаются очевидные нарушения ориентировки и памяти.

«У него еще есть признаки паркинсонизма. Если речь идет о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорей всего, это деменция с тельцами Леви», — рассказала специалист.

Гаврилова добавила, что из-за деменции человек может утратить возможность выполнять некоторые рутинные дела. По словам профессора, лечения болезни не существует, однако ее течение можно замедлить.

«Лечение есть, но не конкретное, а которое позволяет поддерживать когнитивные функции до определенного предела», — добавила специалист.

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