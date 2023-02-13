Свердловскую, Челябинскую области и Пермский край могут ожидать землетрясения в 6-7 баллов

После катастрофического по последствиям землетрясения в Турции, сейсмологи многих стран подверглись пристрастным допросам прессы.

На повестке дня один единственный вопрос: возможно ли повторение подземных толчков такой силы и какие районы и области могут оказаться в зоне повышенного риска?

В нашей стране сейсмически опасными районами традиционно считается Дальний восток (Камчатка, Курильские острова, Сахалин), а также Северный Кавказ, Алтай и Крым. Сильные землетрясения там могут повторяться раз в 30-40 лет.

Однако по данным специалистов лаборатории природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН буйство стихии, равное по силе недавнему турецкому, можно ожидать и на Урале.

Прежде всего в западной части Свердловской области, на северо-западе Челябинской области, а также на востоке Пермского края.

Землетрясения силой 6-7 баллов происходят в этих районах раз в 5000 лет. Последнее, силой 4,1 балла, было зафиксировано под Североуральском 5 января 2023 года.