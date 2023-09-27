Приезжают по 40 машин в день: севший в поле самолет стал местом свадеб

К самолету Airbus A320, севшему на территории колхоза в Новосибирской области, приезжает много свадеб. Об этом рассказала сотрудница колхоза.

Подробности приводит сайт mk.ru.

По словам источника, «лайнер стоит как памятник». Люди приезжают к нему издалека, добираются по проселочной дороге.

«По 40 машин в день сюда приезжают, люди хотят сфотографироваться рядом. Много свадеб», - поделилась работница.

По ее словам, самолет починили, но раньше зимы лайнер не поднимется в небо – об этом оповестили колхоз. Воздушное судно круглосуточно охраняют, его обнесли лентой.

После того, как самолет заберут, колхоз предъявит сумму ущерба. Пока понять, какой урон нанесен земле, сложно.

Напомним, 12 сентября борт из Сочи летел в Омск и экстренно сел в пшеничном поле. Авиакомпания, владеющая судном, заявляла, что планирует его эксплуатировать дальше.