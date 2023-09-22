«Уральские авиалинии» раскрыли судьбу самолета, севшего в поле под Новосибирском

В компании «Уральские авиалинии» сообщили, что намерены вновь эксплуатировать самолет, совершивший аварийную посадку в поле под Новосибирском. По их данным, транспорт находится в хорошем состоянии. Подробности узнало издание E1.ru.

Как стало известно, лайнер до сих пор находится в поле. С ним работают инженеры авиационного технического центра. Свою локацию самолет не сменит еще несколько месяцев, так как необходимо время на его транспортировку. В авиакомпании отметили, что судно сейчас под постоянным наблюдением охранников, а вокруг него ставят ограждение.

Также технические специалисты провели оценку самолета, и она показала, что серьезных повреждений нет. Причину неисправности одной из гидросистем устранили, кроме того, выявили незначительные проблемы с лопатками вентилятора двигателя и шасси. Вполне вероятно, что после замены деталей лайнер вновь будет выполнять пассажирские перевозки.

Напомним, что экипаж экстренно посадил самолет в поле 12 сентября. Он выполнял рейс из Сочи в Омск. Сначала пилоты подали сигнал тревоги, а затем и вовсе судно пропало с радаров.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали пьяную пассажирку, устроившую дебош в самолете.