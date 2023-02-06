Предсказали верно, но не там: российские ученые ошиблись с землетрясением в Турции

Ученые из Института физики Земли правильно предсказали время землетрясения, но ошиблись с местом. По их прогнозу, сильные толчки должны были произойти не в турецком регионе.

Об этом Газете.Ru сообщила доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина. По ее словам, ученым сложно прогнозировать три параметра: энергию землетрясения, время и координаты.

«Наши ученые из Института физики Земли предсказывали примерно в это время события порядка такой магнитуды, как произошло в Турции. Но территориально ожидания были немного не в этом регионе», - рассказала Люсина.

Предсказывать колебания земной поверхности вплоть до дня ученые не могут, это представляет собой «научную проблему». И если задача прогноза погоды решена, то в вопросе землетрясения «все сложно».

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате подземных толчков погиб 1541 человек, ранены 9733.

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