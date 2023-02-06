«Бежать и замирать»: невролог объяснила, что происходит человека во время землетрясения

Сильнейшее за последние сто лет землетрясение в Турции разрушило тысячи домов и унесло жизни нескольких сотен человек.

Последствия стихийного бедствия еще уточняются, однако уже сейчас ясно – спаслись от гибели те, кто успели выскочить из своих домов в первые мгновения надвигающейся катастрофы.

Бежать и замирать, - таковы два основных рефлекса, которые задает человеку лимбическая система мозга в момент подземных толчков, - считает врач-невролог Анна Науменко.

Согласно последним исследованиям, головной мозг человека в процессе эволюции создал три неразрывно связанные между собой части.

Одна из них, самая древняя, получила название «рептильный мозг». Именно она в конечном итоге и отвечает за наше биологическое выживание в момент непредвиденной ситуации.

Интуитивные действия на подсознательном, «животном» уровне предполагают три вида рефлексии: отбиваться от врага, замирать и спрятаться. И спасаться бегством.

В случае стихийного бедствия, по понятным причинам, мозг выбирает из двух последних вариантов.

Эксперт убежден: у того, кто способен заставить себя в момент подземных толчков не замирать, а двигаться (пусть даже не осознанно, в ночной темноте, как это происходило в Турции) – больше шансов спастись.

Не стойте, не забивайтесь под кровать, не ложитесь на пол или на землю – перемещайтесь, бегите, - таков один из рецептов выживания при землетрясении.