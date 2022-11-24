Стало известно сколько стоит раздеться в метро до трусов

Необычный эксперимент провела на днях в вагоне столичного метро любознательная девушка из города Чехова.

Находясь в вагоне поезда, следовавшего через станцию «Белорусская», девушка взяла, да и сняла штаны, оставшись в одних трусиках.

По предварительным данным сделала она это не потому, что обмочилась, и не потому, что в вагоне отказал кондиционер.

Ей просто захотелось резко увеличить число своих подписчиков. В вагоне сразу же защелкали смартфоны, видео мгновенно попало в Сеть.

Там его отмониторили сотрудники правоохранительных органов – и по горячим следам задержали любительницу рискованных экспериментов.

Судьи оценили фотосессию на 10 суток ареста по статье «Мелкое хулиганство».

На сколько подскочило количество просмотров личного блога нарушительницы закона, по понятным причинам, не сообщается.