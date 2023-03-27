Последний гвоздь был лишним: в Подмосковье прооперировали старушку с полкило металлолома в желудке

В Подмосковье медики эндоскопическим путем под рентген-контролем извлекли из желудка пенсионерки около полкило металлолома. Пожилая женщина, как выяснилось, в течение нескольких лет ела различные несъедобные предметы. Издание mk.ru сообщило, что с подобной редкой формой психического расстройства врачам пришлось столкнуться впервые.

Уже долгое время россиянка страдает от одной из разновидностей пикацизма – желания есть то, что не предназначено для употребления внутрь. В тайне от родственников она с удовольствием глотала различные металлические предметы – воровала монеты, гвозди и даже швейные иголки. Причем делала она это довольно профессионально. За годы она ни разу не повредила гортань и пищевод. Однако последнее «лакомство» едва не стоило ей жизни.

В очередной раз старушка решила «перекусить» гвоздиком, но что-то пошло не так. Он продырявил стенку ее желудка, из-за чего она стала чувствовать острую боль. В тяжелом состоянии пенсионерку доставили в больницу, где ей была проведена операция по извлечению всего ее «богатства». В итоге медикам удалось достать 8 монет, 2 гвоздя и 10 иголок. Хирурги трудились над этим час.

Женщина продолжает находиться в реанимации, однако чувствует себя уже намного лучше. В будущем ей будет назначено лечение у психотерапевта.

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