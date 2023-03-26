Москвичку засосало в цементную яму при осмотре нового места жительства

Жительница Москвы отправилась в столичный район Новокосино, чтобы посмотреть ход работ строящегося ЖК. В одном из корпусов новостроек она хотела приобрести себе готовые апартаменты.

После осмотра и разговора с риелтором, женщина решила осмотреть окрестности микрорайона. Так она вышла к небольшому самодельному пруду, возле которого была организована свалка строительного мусора и, так называемая, цементная яма. В неё-то и провалилась покупательница апартаментов. К счастью, цементного раствора внутри ямы не было, однако жижа из талого снега и грязи засосала несчастную москвичку по пояс.

В живых оставил россиянку случай (подвернувшийся удачно под руку телефон).

К прибытию спасателей, женщина ушла в грязь уже по шею, однако достать её удалось без применения специальной техники.

От госпитализации гражданка также отказалась, и лишь попросила на время использовать служебный автомобиль, чтобы дождаться дочери.