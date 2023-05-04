Попугай помог вьетнамке раскрыть измену мужа: запомнил фразы во время его секса с любовницей

Во Вьетнаме говорящий попугай помог своей хозяйке раскрыть измену мужа. Он озвучил женщине все фразы, которые выкрикивали любовники во время секса, и это убедило ее в предательстве со стороны супруга. Удивительную историю рассказало издание The Thaiger.

По информации источника, пара была довольно обеспеченной благодаря мебельному бизнесу. Из-за того, что денег в семье хватало, мужчина мог заниматься своими увлечениями в свободное время, а женщина не тратить силы на уборку по дому, так как выделяла средства на оплату услуг домработницы.

Помощница по хозяйству была на 10 лет старше своей нанимательницы, и вьетнамке нравилось, с каким усердием она подходит к работе, поэтому она поселила ее в свободной комнате дома, где проживал только попугай. Так втроем они прожили полгода, а затем женщина начала замечать странное поведение мужа. Он как будто избегал встреч с домработницей и стеснялся, когда она была поблизости.

Первое время супруга мужчины старалась игнорировать все тревожные «звоночки», но в один из дней она услышала, как семейный попугай выкрикивает фразы интимного характера. В них она узнала высказывания мужа во время секса и поняла, что он ей изменяет с помощницей. Дальше помощь птицы вьетнамке уже не понадобилась. Она установила в доме камеру и поймала предателя с поличным. Также она узнала благодаря записям, что мужчина жаловался любовнице на жену и говорил, что устал от нее.

Неверность женщина не простила и вскоре подала на развод. С кем остался попугай в итоге неизвестно.

Ранее говорящая птица также помогла полиции индии раскрыть убийство. Правоохранители задержали подозреваемых по показаниям пернатого.