Полиция задержала двух убийц по показаниям попугая: птица «напела» мужчинам пожизненный срок

В Индии, городе Агра, сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать преступников по «показаниям» попугая. Птица не смогла смолчать о смерти своей хозяйки. Об этом сообщило изданием India Today.

Убийство индианки и ее собаки произошло в 2014 году. Ее супруг рассказал, что поехал в соседний город на свадьбу, при этом он взял с собой детей, но жену оставил дома. Вот только вернувшись после торжества, мужчина обнаружил ее труп, а также мертв был и их питомец. При этом были вынесены и ценные вещи из жилища.

Муж скончавшейся обратился в полицию, и началось расследование. Единственным свидетелем преступления был говорящий попугай, который из-за увиденного был сильно напуган – он ничего не ел и не пил. Желающий найти убийц супруги мужчина решил, что сможет успокоить птицу и обернуть ее присутствие в доме в свою пользу.

Когда приехала полиция, индиец стал перечислять имена подозреваемых, и на одном из них «свидетель» стал громко кричать и метаться по клетке. Правоохранители решили послушать попугая и проверить эту версию, и она оказалась правдивой. Также позже удалось выяснить, что у убийцы был сообщник, и они действовали вместе.

Совершившим преступление оказался племянник супруга жертвы. Он не стал отпираться и даже показал, куда дел все украденное. В суде обоих мужчин приговорили к пожизненному заключению.

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