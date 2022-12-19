Поместится целое яблоко: американка стала обладательницей самого большого рта в мире

Жительницу США признали обладательницей самого большого рта в мире! Это было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Пишет NDTV.

Саманта Расмделл может с легкостью поместить в рот целое яблоко, апельсин, печенье, плитку шоколада или бургер. Благодаря своей особенности американка прославилась в соцсетях, у нее множество поклонников. Несмотря на это, некоторые считают, что девушке зря присудили своеобразный рекорд.

«Рекорды Гиннесса уже не имеют смысла. С каждым днем все больше и больше абсурдных рекордов», — пишут в комментариях к ее фото.

По словам девушки, у нее с детства был большой рот. На всех ее детских снимках можно заметить «гигантскую» улыбку. Саманта говорит, что довольна своей внешностью и никогда не комплексовала из-за этого.

Ранее мы писали о том, что в Сеть попало фото самой большой женской попы в мире. Шведка Наташа Краун поделилась своими успехами по увеличению бедер и ягодиц. Наращивать самую интимную часть тела девушка начала в 20 лет. На три пластические операции уже ушло около 150 тысяч долларов, но теперь Краун узнают не только в родном городе, ее популярность в Интернете растет прямо пропорционально росту задницы.