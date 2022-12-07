В сеть попало фото самой большой женской попы в мире

Шведка Наташа Краун поделилась своими успехами по увеличению бедер и ягодиц.

Наращивать самую интимную часть тела девушка начала в 20 лет.

Повод был самый случайный: увидела как-то на улице даму с внушительной пятой точкой и – увлеклась идеей.

К своей цели Наташа продвигается целенаправленно. Соблюдает хитрую диету и регулярно посещает врачей, которые перенаправляют копящийся жир в нужное место.

На три пластические операции уже ушло около 150 тысяч долларов, но теперь Краун узнают не только в родном городе, ее популярность в интернете растет прямо пропорционально росту задницы.

Если вы думаете, что девушка делает это ради молодых поклонников – вы ошибаетесь. Мужчины обходят меня стороной, - призналась как-то Наташа.

Неужели ее привлекают женщины? Тоже нет.

Родители сравнивают с коровой. Врачи предупреждают о возможных проблемах со здоровьем.

Тогда зачем? Все просто: «Когда я смотрю на себя в зеркало, мне нравится то, что я вижу», — говорит Краун.

Объем попы в два метра – не предел!