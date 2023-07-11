Получает 5 тысяч за выход: восьмилетнюю внучку Караченцова приравняли к актерам и стали выплачивать гонорар

8-летнюю внучку покойного актера Николая Караченцова приравняли к актерам, ей назначили гонорар. Девочка выходит на сцену театра «Ленком», где когда-то служил знаменитый дедушка, и получает за небольшую роль 5 тыс. рублей.

Об этом сайту mk.ru рассказал сын Караченцова, отец юной актрисы Андрей Караченцов.

По словам родственника, 8-летняя девочка играет в спектакле «Ленкома» «Королевские игры». У нее небольшая роль. Девочке нужно произнести в финале фразу «Елизавета будет первой».

Ребенок в восторге от работы в театре.

«Она просто счастливым себя человеком считает, что она приравнена к актерам… Она расписывается наравне со всеми актерами», - поделился Андрей Караченцов.

Журналисты угадали, что девочка получает за выход 5 тыс. рублей. Эти деньги она бережет, чтобы потом потратить.

Родители начинающей актрисы благодарны директору «Ленкома» Марку Варшаверу.

«Спасибо руководителю театра Марку Борисовичу Варшаверу, что он дает ход молодым», - сказал Караченцов.

Ранее мы писали, что певица Ирина Аллегрова стала запрашивать за 40-минутное выступление 9-10 млн рублей. Выяснилось, что такой гонорар вовсе не случаен.