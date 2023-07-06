«Называет астрономическую сумму»: стал известен размер нынешних гонораров Ирины Аллегровой

71-летняя певица Ирина Аллегрова уже долгое время не дает масштабные концерты, да и в принципе почти не появляется в свете. При этом иногда артистка все же продолжает работать на корпоративах, но только у крайне обеспеченных людей. Дело в том, что ценник вокалистки могут позволить себе далеко не все российские олигархи, из-за этого и заказов не так много.

Концертный промоутер и бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров признался, что сейчас гонорар, запрашиваемый Аллегровой, - около 9-10 миллионов рублей за 40-50 минут ее пребывания на сцене. Однако, по его словам, такую сумму она называет неслучайно. Она просто устала от работы, поэтому таким образом лично сокращает количество выступлений.

«Она специально называет очень большую, астрономическую сумму, которую далеко не все заказчики могут осилить. <…> Только одно «но»: Ирина, как говорят, заранее узнает, кто устраивает мероприятие. С сомнительными личностями старается не связываться», - цитирует слова Лаврова издание mk.ru.

По словам эксперта, Аллегрова совершенно не переживает из-за того, что ее карьера идет на спад. Все свое время она сейчас старается посвящать семье, а также питомцам. Тем более, что, несмотря на отсутствие предложений, певица все равно не бедствует. Раньше она была одной из самых востребованных звезд эстрады, поэтому смогла накопить на счастливую старость.

Ранее стало известно, как сейчас живет 71-летняя Ирина Аллегрова.