Курица смогла отомстить жителю Подмосковья даже являясь обедом

В Московской области врачи обнаружили и извлекли куриный позвонок из бронха местного жителя. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

Отмечается, что изначально мужчину госпитализировали с диагностированной пневмонией. Куриный позвонок нашли в дыхательных путях при проведении КТ-исследования.

По словам пациента, он около месяца назад подавился костью, но не обратил внимание на этот случай. А застрявший в бронхе позвонок вызвал воспаление. Данное воспаление врачи по ошибке приняли за пневмонию.

Подчеркивается, что куриная кость уже успела впиться в мягкие ткани, вследствие чего просвет бронха уменьшился.

«И извлечь куриный позвонок сразу не получилось», — сказал врач-эндоскопист Воскресенской больницы Сергей Фролов.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье врачи удалили со спины пенсионерки 35-сантиметровый кровоточащий «мешок».

Сообщается, что 63-летняя пенсионерка еще два года назад заметила странное образование в области своей лопатки. С течением времени оно росло и уже сильно мешало привычному образу жизни.

Жительница обратилась за помощью к медикам. Ее провели специальное обследование, в ходе которого выявили, что опухоль является злокачественной. Также у пациентки развивается рак кожи левой лопатки.