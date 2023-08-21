«Почувствовала рукой головку, услышала плачь»: не знавшая о беременности женщина родила на работе

В Великобритании женщина, не подозревавшая о беременности, неожиданно родила на работе в салоне красоты. Она отметила, что не знала, что находится в положении, и осознала все, когда малыш уже появлялся на свет.

Все произошло в 2019 году, когда Брайони Миллс-Эванс было 23 года. В один из дней она, как и обычно, трудилась в парикмахерской. Однако на протяжении смены она чувствовала дискомфорт и боли в животе. Кроме того, британка заметила кровянистые выделения, но списала все на приближающуюся менструацию.

Недомогание тем временем не проходило. Поэтому, отпустив последнего клиента, Брайони устроилась на массажном столе и сняла леггинсы, чтобы помочь себе поглаживанием. Но, коснувшись влагалища, Миллс-Эванс почувствовала неладное – она осознала, что из нее выходит ребенок. Рожать ей пришлось самой, так как в салоне не было никого, а телефон оказался разряжен.

«Я не знала, что была беременна последние 10 месяцев, и тем более не знала ничего о беременности и родах. Но каким-то образом сработали инстинкты. И через 20 минут после того, как я почувствовала рукой головку, я услышала плачь моего ребенка», - поделилась британка.

После рождения дочери Брайони перерезала пуповину ножницами, а затем все-таки смогла связаться с бригадой скорой помощи. Приехавшие на вызов медики забрали ее в больницу, где оказали необходимую помощь.

Ребенка женщина оставила, с уходом за ним ей сильно помогла мама. К тому же, узнав о случившемся, к ней вернулся бывший молодой человек и взял на себя ответственность. В 2023 году у пары родился еще один малыш.

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