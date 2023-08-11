Британка перепутала беременность с расстройством желудка и родила близнецов

В Великобритании в городе Биддалф, графство Стаффордшир, 34-летняя женщина приняла схватки за расстройство желудка и родила близнецов. Об этом сообщается на сайте The Sun.

Люси Шоу родила на 30-й неделе беременности. Когда у нее начались схватки, она подумала, что это всего лишь расстройство желудка. Но боль скоро стало невозможно терпеть, и женщина позвонила маме. Когда родительница приехала и увидела дочь, то сразу вызвала экстренную помощь.

В какой-то момент Люси подумала, что может быть беременна. Она поняла, что рожает, когда нащупала рукой голову младенца, который проходил по родовым путям. Через несколько минут на свет появился мальчик. Когда врачи приехали к женщине, выяснилось, что у нее двойня. Специалисты успешно приняли роды второго ребенка.

После этого женщину и близнецов доставили в больницу. Мальчики оказались недоношенными, и им понадобилась помощь врачей, чтобы окрепнуть и начать дышать самостоятельно. Детей назвали Джейкоб и Джексон.

«Я с нетерпением жду, когда они смогут вернуться домой, когда они будут полностью здоровы. Мы действительно не можем дождаться», — отметила Шоу.

После четырех недель в отделении интенсивной терапии их выписали.

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