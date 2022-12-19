Побег не удался: собака села за руль семейной машины и врезалась в припаркованный джип

В Великобритании, в Гронанте, шестилетняя собака по кличке Фрейя запрыгнула на переднее сидение машины, переключила автоматическую коробку передач и поехала вниз по склону. Правда, путешествие четвероногого водителя было недолгим. Через несколько метров семейный автомобиль врезался в припаркованный джип.

60-летняя Сью Брюэр – домохозяйка и бабушка двоих детей – объяснила, что хозяйкой колли является ее дочь. Пенсионерка собиралась уложить Фрейю в пространство для ног переднего пассажира, но она самостоятельно пересела на водительское кресло. По словам пожилой женщины, собака случайно переключила коробку передач. Произошедший инцидент не сделал из нее плохого питомца. Хозяева по-прежнему ее любят, несмотря на аварию, причиной которой она стала.

Владельцем джипа, в который въехала Фрейя, является 34-летний Шон Уоллер. Он работал, когда услышал звук удара. Отправившись на разведку, мужчина увидел, что автомобиль соседа столкнулся с его машиной. А когда он посмотрел кадры с видеокамеры, увидел за рулем собаку.

Уоллер не стал требовать деньги за повреждение своей машины и посчитал весь произошедший инцидент забавным. К счастью, Фрейя тоже не пострадала в этом ДТП и сейчас чувствует себя прекрасно. Однако теперь хозяева колли заявили, что она будет ездить только в багажнике.

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