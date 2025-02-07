Певица Anna Asti рассталась с мужем Станиславом Юркиным

Российская певица Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) рассталась со своим мужем Станиславом Юркиным, который также является ее концертным директором. Об этом со ссылкой на источники сообщает Super.

В декабре прошлого года пара оказалась в центре скандала — в Сеть утекли интимные фотографии певицы. Тогда она утверждала, что справиться с тяжелой ситуацией ей помогает поддержка мужа — однако, как утверждает Super, на деле в семье гораздо меньше взаимопонимания и радости.

В частности, собеседники издания рассказали, что супруги расстались и как раз с декабря не живут вместе. При этом разводиться они пока не хотят и все еще работают вместе. Более того — о проблемах в их личных отношениях не осведомлены даже родители.

Недавно, к слову, Анна удалила из социальных сетей совместные с мужем фото. Именно это заронило в головы ее фанатов семена сомнения относительно того, что она живет с Юркиным в счастливом браке. Информация же о том, что певица и ее возлюбленный провели Новый год раздельно, только подогрела слухи об их расставании.

Ранее мы писали о том, что Anna Asti подняла свой гонорар за частные выступления на 3 миллиона рублей.