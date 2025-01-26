Anna Asti подняла свой гонорар за частные выступления на 3 миллиона рублей. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По данным источника, бывшая солистка группы Artik & Asti решила вернуться к изначальной стоимости своих выступлений.

Еще в 2023 году, до случившегося скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой, артистку можно было пригласить выступить на корпоративе за 10 миллионов рублей. Однако из-за скандального мероприятия блогерши, на котором присутствовала сама Anna, пришлось снизить ценник до 7 миллионов.

Кроме того, чтобы артистка исполнила самые танцевальные хиты, включая «Царицу» и «По барам», организаторам частного мероприятия необходимо соблюсти некоторые условия, указанные в ее райдере.

Необходимо организовать артистке перелет в бизнес классе с VIP-проходом, а для передвижения по городу предоставить затонированные автомобили. Проживание должно быть в просторных номерах пятизвездочных отелей. Кроме того, для певицы должны быть заказаны горячие блюда, швейцарский шоколад и фрукты.

Если Asti необходимо выступить за пределами России, то ей нужно будет выдать $200 суточных. Также, ей необходимо будет предоставить три симки с безлимитным интернетом.

В гримерке певицы должны быть элитный алкоголь и закуски к нему, и ананасово-сельдереевый фреш для здоровья.

Также съемка во время самого выступления Asti должна быть строго согласованной.

Ранее мы писали о том, что гонорар Юры Борисова вырос за месяц в геометрической прогрессии.

Также сообщалось, что продюсер раскрыл гонорар Олега Газманова за один концерт.