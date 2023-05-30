Пермские хирурги спасли беременную женщину с редким синдромом «разбитого сердца»

В пермский кардиоцентр поступила местная жительница, находящаяся в положении. Она жаловалась на резкие боли в груди. Также у нее наблюдались одышка и отеки ног. Все это сильно усложняло ей беременность. А после обследования оказалось, что у россиянки редкая патология сердца – синдром «разбитого сердца». Об этом сообщили на сайте Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, 41-летняя пациентка стала испытывать проблемы со здоровьем уже на позднем сроке. Она пыталась лечиться по тем рекомендациям, что ей давал ее врач, однако состояние совершенно не улучшалось. Тогда она обратилась в кардиоцентр, и там ей сообщили о тяжелом заболевании - синдроме такоцубо. Он возникает из-за сильного эмоционального перенапряжения.

В итоге женщину положили на сохранение, а после родов отправили на лечение. В итоге все разрешилось благополучно. Пациентку выписали и уже отправили домой. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

«К манифесту заболевания привела беременность — редкий случай. Однако, такоцубо — это острый, но обратимый синдром, сопровождающийся сердечной недостаточностью, поэтому и было принято решение о скорейшем родоразрешении», - прокомментировали в Минздраве.

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