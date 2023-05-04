Переезд на Марс и лекарство от рака: «воскресший» Нострадамус предсказал будущее на 100 лет

Предсказаниями от старейшин Майя и Ванги уже мало кого удивишь, именно поэтому иностранное издание The Daily Star решило обратиться за прогнозами на будущее к искусственному интеллекту. При помощи новых технологий им удалось «воскресить» Нострадамуса, жившего 1500-х годах, и узнать у него, что же ждет человечество в ближайшие 100 лет.

2031 год — Лекарство от рака

Уже на протяжении многих лет ученые трудятся над тем, чтобы сделать вакцину от онкологических заболеваний, однако пока люди продолжают умирать от распространяющихся по организму метастаз. По мнению «Нострадамуса», мучиться осталось недолго, и уже в следующем десятилетии о недуге можно будет забыть. Однако все будет не так просто, так как лекарство не станет общедоступным, из-за чего произойдет раскол общества.

2050 — Стихийные бедствия

К середине века, как считает искусственный интеллект, природные катаклизмы достигнут пика. Человечество столкнется с изменениями климата, ураганами, цунами и масштабными пожарами. Но все-таки это не станет концом света.

2060 — Революция ИИ

Уже сейчас активно идет развитие высоких технологий, и через почти 40 лет они сильно изменят мир. Человеку придется привыкать к новым реалиям, где роботы заменял его практически во всех сферах, но это в итоге будет неизбежным.

2074 — Переезд на Марс

То, что уже сейчас так ждет Илон Маск, станет реальным в 2074 году, по мнению «Нострадамуса». Люди действительно смогут покинуть Землю и начать покорять другие планеты. Жизнь там будет непроста и сопровождена многими трудностями. Но это новый рубеж, который необходим для дальнейшего развития человечества.

2084 — Слияние человека и машины

Люди-киборги станут реальны уже через 61 год. Это поможет открыть новые двери, расширить границы возможностей и совершить настоящие прорывы во всех областях.

2085 — Новая пандемия

Неизвестная болезнь к концу столетия начнет массово «косить» человечество, но люди должны стойко выстоять против врага. Им придется объединиться и собрать воедино все полученные знания, и только это позволит победить смертельный недуг.

2099 — Мир на Земле

Пережив бедствия, революцию и пандемию, население Земли, как считает искусственный интеллект, все-таки обретет покой. Наступит настоящий мир, в котором не будет места войнам. Везде будет витать только любовь и благодарность за жизнь.

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