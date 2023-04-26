Эти странные русские: 5 наших привычек, непонятных для иностранцев
Социологи назвали пять русских привычек, сильно удивляющих иностранцев.
«Что русскому здорово, то немцу – смерть». Эту поговорку Владимир Даль когда-то включил в свой знаменитый сборник крылатых выражений.
Но и в наши дни некоторые особенности национального быта по-прежнему вызывают удивление, а порой и негодование у большинства европейцев.
Woman.ru приводит пять привычек россиян, которые особенно бросаются в глаза гостям-иностранцам.
Мытье посуды под проточной водой. На западе это считается безумным расточительством. Как и принятие ванны. 200 литров горячей воды на одного человека – в Европе такое может себе позволить лишь очень богатый человек.
Тапочки и домашняя одежда. Только мусульмане снимают ботинки при входе в дом. Ну и мы, русские. Уважающий себя европеец даже в разгар коронавирусных ограничений окунал свою обувь в специальный дезинфицирующий раствор. А потом разгуливал в ней по квартире.
Тюль на окнах. С советских времен мы привыкли завешивать окна этой легкой полупрозрачной тканью, сквозь которую любопытным с улицы в нашей квартире ничего не разглядеть. На западе окна принято оставлять незанавешенными. Ну или наоборот прятаться за плотными непроницаемыми шторами.
Открытые форточки зимой. В Европе стеклопакеты на окнах устанавливаются вместе с так называемой принудительной вентиляцией. Она срабатывает автоматически, впуская в помещение свежий воздух. И сама потом закрывается. В России такая штука не прижилась. Мы сами открываем окна, если в доме стало душно.
Обильный стол, за который непременно сажают гостей. Старинная русская традиция по-прежнему удивляет иностранцев. Они, собираясь в гости, захватывают еду с собой. Ну а мы чаще приносим бутылку.