Перед смертью пообедал с родителями: 45-летний муж племянницы королевы Елизаветы II покончил с собой

Расследование, проведенное по факту смерти 45-летнего мужа племянницы королевы Елизаветы II Габриэллы Винздор, показало, что Томас Кингстон покончил с собой. Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, это произошло в доме его родителей 25 февраля. Сначала он пообедал с родственниками. Затем отец вывел на прогулку собак, а когда вернулся, Томаса не было.

Журналистка Sky News написала, что его нашли в запертом флигеле. Рядом лежал пистолет.

В полиции сообщили, что причина смерти Кингстона – травма головы. На публикации зарубежных СМИ обратил внимание сайт mk.ru.

Ранее Букингемский дворец опубликовал обновленную информацию о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Напомним, в январе она перенесла операцию на брюшной полости. В заявлении приводились лишь общие слова, что еще больше обеспокоило поклонников. Букингем обещает, что принцесса вернется к обязанностям в те сроки, которые назывались в более раннем заявлении. Это может произойти в конце марта. Однако до сих пор неясно, по какой причине потребовалась столь длинная реабилитация.