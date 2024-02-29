Букингемский дворец опубликовал обновленную информацию о здоровье Кейт Миддлтон

Букингемский дворец сообщил о здоровье принцессы Кейт Миддлтон, которая в январе перенесла операцию на брюшной полости. Заявление Букингема не успокоило переживающих за ее состояние поклонников – в нем общие слова.

28 февраля дворец сообщил, что Миддлтон «чувствует себя хорошо» после операции 16 января. Она восстанавливается дома и вернется к обязанностям в срок, который назывался ранее.

На заявление обратило внимание издание The Independent.

До этого во дворце говорили, что Миддлтон вернется ближе к католической Пасхе, то есть 31 марта. Почему она так долго восстанавливается, неизвестно. Фанаты по-прежнему обсуждают «загадочную» болезнь принцессы.

Ранее в феврале источник сообщал, что Миддлтон покинула Винздор с целью навестить короля Карла III, который болен раком. По его информации, 42-летняя принцесса «хорошо восстанавливается». Каких-либо подробностей о ее здоровье он не привел.