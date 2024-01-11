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16:59, 11 января 2024
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Пенсионер проглотил вставную челюсть и шесть лет прожил с зубами в кишечнике

В Кемерове пенсионер проглотил вставную челюсть и шесть лет прожил с ней.

Пенсионер проглотил вставную челюсть и шесть лет прожил с зубами в кишечнике

© Freepik

В Кемерове мужчина шесть лет жил с вставной челюстью в кишечнике. Мужчина случайно проглотил инородный предмет – длительное время он не доставлял никаких неудобств.

Подробности приводит сайт VSE42.RU.

Мужчина шесть лет закрывал на проблему глаза. Только недавно врачи сделали пациенту рентген и увидели в кишечнике зубы.

Их удалили малоинвазивным методом. Мужчина недолго пробыл в больнице – сейчас он находится дома.

Ранее сообщалось, что в Турции уборщик представился стоматологом и удалил пациенту здоровые зубы. Обман вскрылся не сразу, а только когда клиент отправился за лекарствами: на рецепте не нашли печати врача. После инцидента клиент подал в суд, а лжедоктора посадили на 2,5 года и обязали выплатить компенсацию в размере 3,5 тыс. долларов.

Источник фото:Freepik
Источник:VSE42.RU
Автор:Лилия Караева
Теги:
зубы
пенсионеры
операция
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