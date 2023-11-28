Пассажирка на рейсе Анталья-Москва занялась сексом с соседом, никого не стесняясь

Пассажирка рейса Анталья-Москва занялась сексом с соседом по креслу. Сначала она устроила дебош на борту: бросалась на других, курила электронные сигареты, выливала на пол воду.

Подробности инцидента привел Telegram-канал SHOT.

29-летняя девушка летела в подвыпившем состоянии. Сначала она приставала к пассажирам, не реагировала на просьбы бортпроводников успокоиться, просила воды и выливала на пол. Девушку вызвался «охранять» незнакомый мужчина.

В какой-то момент она притихла, экипаж решил, что уснула, но оказалось, что в это время пассажирка занималась оральным сексом с соседом по креслу на глазах у попутчиков. При этом мужчина не сопротивлялся. Бортпроводники дождались окончания и решили ее пересадить, но дебоширка не хотела покидать избранника. На помощь пришел другой пассажир: он помог это сделать.

Во время посадки во «Внуково» девушка предложила бортпроводникам «замять» инцидент за 100 долларов, но деньги оказались в мусорном ведре. Тогда она разворошила пакет и раскидала содержимое по салону.

После посадки ее задержала полиция.

По информации Telegram-канала Baza, за «выкрутасы» в самолете девушку оштрафовали на 500 рублей.

Ранее сообщалось, что пассажирка на рейсе в Россию устроила скандал из-за наличия детей на борту.