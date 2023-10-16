Пассажирка на рейсе в Россию устроила скандал из-за наличия в самолете детей

На рейсе из Турции в Россию пассажирка устроила скандал из-за наличия детей. В результате борт вылетел с задержкой на 2,5 часа.

Подробности инцидента сообщает E1.ru.

Самолет вылетал из турецкого города Мугла в Екатеринбург 15 октября. Одной из пассажирок не понравилось, что в салоне летят дети. Она принялась оскорблять малышей и их родителей.

По информации издания, на борту было 3-4 грудных ребенка и несколько малышей. Более того, они вели себя спокойно, некоторые спали.

Женщина не успокаивалась и кричала, что ненавидит детский сад. Все это время пассажиры ждали вылета в самолете. Дебоширку пытались успокоить, командир корабля предупредил, что может отменить рейс.

В итоге к самолете подъехали полицейские, и скандалистку вывели.

Ранее сообщалось, что в Тюмени родителей с четырехлетним ребенком-инвалидом не посадили в самолет. Они направлялись в Москву к врачу – запись к специалисту была оформлена за месяц. Вместо семьи на борт посадили двух девушек.