Откормили местные жители: в Югре толстенькая собака по кличке Балабака поправилась почти до 50 кг

В Ханты-Мансийском автономном округе толстенькую собаку по кличке Балабака, ставшую звездой соцсетей, откормили местные жители. Об этом рассказала РИА Новости депутат сельского поселения Каркатеевы Светлана Верезумская.

Недавно в Сети появилось видео, на котором упитанный пес сидит около продуктового магазина в поселке Каркатеевы. Пользователи прозвали его Бубликом, однако оказалось, что это девочка по кличке Балабака.

Верезумская занимается стерилизацией и уходом за бездомными животными. Почти пять лет она следит за Балабакой. Собака живет в подъезде ее дома — у нее есть своя лежанка между первым и вторым этажом дома. Вес у животного начал расти после стерилизации. Она тяжело восстанавливалась, и ей пришлось дать гормональные препараты.

«На основании этого пошел гормональный сбой, и она начала поправляться. И она еще не ленится кушать. Я ей, конечно, варю каши диетические, но люди не прислушиваются и выносят ей всякие кости», — пояснила депутат.

Верезумская добавила, что собака полностью вакцинирована и чипирована. Сейчас она весит 45,5 кг, ей необходимо сбросить еще минимум шесть кг. Несмотря на ожирение, Балабака чувствует себя хорошо.

Собака живет в подъезде, так как Светлана не хотела ее сажать на цепь. Соседи, по ее словам, уже смирились с этим. Но в дальнейшем женщина все же планирует отправить ее в вольер, чтобы контролировать рацион животного.

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