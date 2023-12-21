Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода начал худеть

В Нижнем Новгороде начал худеть пес Кругетс, который весил два месяца назад около 100 килограммов. Он сбросил уже 36 килограммов, сообщают волонтеры приюта «Сострадание НН» в своей группе «ВКонтакте».

Однако псу необходимо весить как минимум 50 килограммов, чтобы ему могли провести необходимые исследования. Поэтому пока Кругетс остается в госпитале, и волонтеры ежедневно с ним занимаются.

Пса приходится ежедневно «расхаживать». В силу своего образа жизни он не очень любит гулять, но в туалет ходит только на улицу, правда, терпит до последнего.

На данный момент волонтеры собирают средства на диетический корм и оплату стационара.

Напомним, в конце октября на улицах Нижнего Новгорода нашли 100-килограммового бездомного пса. Большую часть дня здоровяк просто лежал и не мог встать из-за сильной боли. Волонтеры регулярно обрабатывали ему пролежни. Тогда ему решили дать кличку Кругетс.