От Марии Полищук, потерявшей память после родов, отказалась семья

Два года назад история Марии Полищук потрясла страну. Женщина родила долгожданную дочь, но после этого впала кому, а, очнувшись, напрочь забыла половину жизни. До сих пор она не узнает ни родных, ни даже ребенка, которого так хотела. И у ее семьи уже опустились руки.

Родители Марии, когда произошло несчастье, осознали, что не смогут с этим бороться, поэтому просто отдалились. Мать с отцом больше не общаются с Полищук и не помогают ее мужу вернуть ей память.

«Я теще предлагаю зайти к нам домой, а она не идет», - признался супруг Полищук Геннадий в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Сам же избранник Марии не намерен ее оставлять, несмотря на то, что ему довольно тяжело, ведь она уже два года называет его именем бывшего возлюбленного и отказывается от рожденной дочери. По словам Геннадия, он уже давно решил, что не сможет бросить любимую жену, поэтому сделает все возможное, чтобы она поправилась.

А помочь женщине реально, как сообщил гипнолог в эфире программы. Специалист смог вытащить некоторые старые воспоминания, однако, чтобы полностью вернуть их, могут потребоваться годы.

Напомним, что Мария Полищук мечтала вместе с мужем о девочке, а когда беременность, наконец, случилась, их счастью не было предела. В назначенный день россиянка отправилась в роддом, но в процессе что-то пошло не так. Врачи не знали, что делать, ведь у нее под наркозом начались непроизвольные импульсивные движения. В итоге спасти удалось и ребенка, и маму, но последствия для последней оказались слишком серьезные.

Ранее британка рассказала, как родила в салоне красоты, не зная о беременности.