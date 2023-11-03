От 260 тысяч рублей в месяц: в Сети ищут сомелье кормов для собак
В Новосибирске ищут дегустатора собачьего корма за 260 тысяч рублей в месяц .
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Вакансия сомелье кормов для собак, который сможет получать от 260 тысяч рублей в месяц в Новосибирске, появилась на одном из сайтов по поиску работы. В компании, где требуется такой специалист, подтвердили, что предложение актуально, передает Сиб.фм.
Работодатель прокомментировал появление такой вакансии на трудовом рынке. По словам представителей компании, такие специалисты уже давно распространены на Западе. В обязанности дегустатора входит оценка фирменного корма и продукции других производителей, запись видеообзоров и составление отчетов.
Кроме того, от соискателя требуется желание развивать продукт компании и быть заинтересованным работником. Преимуществом работодатель назвал наличие похожего опыта дегустации кормов для животных.
Ранее сообщалось, что в Северной столице суд провел выездное заседание в здании стриптиз-клуба. Судья захотела лично рассмотреть нарушения перепланировки.