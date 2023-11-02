В Петербурге суд провел выездное заседание в здании стриптиз-клуба, об этом сообщает Газета.Ru.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга рассказали, что Куйбышевский районный суд провел заседание в помещении стриптиз-клуба X.O. Men`s club.

Решение о проведении выездного заседания приняла судья Ирина Воробьева. Она захотела лично рассмотреть нарушения перепланировки помещения из-за которых и подали в суд на владельцев заведения.

Отмечается, что собственниками помещения без разрешения произведены работы по сносу перегородок, сняты батареи, произведен частичный демонтаж стяжки пола, а также сделана врезка в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой.

Предписания, которые были направлены владельцам бизнеса, так и не были выполнены. Как отметили в пресс-службе суда, «таких и так одетых гостей» в помещении стриптиз-клуба еще не видели.

Ранее мы писали о том, что в Москве 27-летняя модель подала в суд на шоурум из-за отсутствия больших размеров.