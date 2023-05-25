Острова выживания: названо место, где миллиардеры строят бункеры на случай глобальной катастрофы

В случае глобальной катастрофы – ядерной войны или распространения смертельных вирусов – теоретически можно будет выжить на островах в Новой Зеландии. По данным PROZVEZD, там идет строительство подземных бункеров, которые предназначены для пребывания в течение года.

«Острова выживания», якобы, строят богачи: речь идет об автономных подземных городах, где можно укрыться от воздуха и воды, зараженных радиацией. Туда свозят запасы кислорода, еды и продуктов.

О бункерах в Новой Зеландии говорилось еще в 2015 году. О местах спасения писала газета The New York Times.

На острова, которые удалены от остальных континентов, свозятся современные технологии, автономные электростанции. По расчетам, укрывшиеся там люди смогут выйти на поверхность и начать на руинах уничтоженного мира новую жизнь.

В ноябре 2022 года мы писали, что спрос на частные бункеры в России вырос на 430%.